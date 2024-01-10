Güzeldere Menderesleri beyaza büründü

Güzeldere Menderesleri, kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Menderesleri, kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bitlis'te geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Önemli kış turizmi destinasyonlarından olan Bitlis ve ilçeleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle Tatvan-Hizan yolu üzerinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzellik oluşturan Güzeldere Vadisindeki menderesler, şimdilerde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Güzeldere Menderesleri, kış aylarında karlı dağlar arasında dümdüz ovanın içinde kıvrılıp uzayarak muhteşem manzara oluşturuyor. Bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen menderes kıvrımlarının oluşturduğu kış güzelliği ise havadan görüntülendi.