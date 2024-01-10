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Güzeldere Menderesleri beyaza büründü - Son Dakika
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Güzeldere Menderesleri beyaza büründü

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Menderesleri, kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bitlis ve ilçeleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. Güzeldere Vadisindeki menderesler, kış aylarında karlı dağlar arasında dümdüz ovanın içinde kıvrılıp uzayarak muhteşem manzara oluşturuyor.

Güzeldere Menderesleri beyaza büründü
10.01.2024 - 23:49,
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Güzeldere Menderesleri beyaza büründü

Güzeldere Menderesleri, kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Menderesleri, kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bitlis'te geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Önemli kış turizmi destinasyonlarından olan Bitlis ve ilçeleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle Tatvan-Hizan yolu üzerinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzellik oluşturan Güzeldere Vadisindeki menderesler, şimdilerde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Güzeldere Menderesleri, kış aylarında karlı dağlar arasında dümdüz ovanın içinde kıvrılıp uzayarak muhteşem manzara oluşturuyor. Bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen menderes kıvrımlarının oluşturduğu kış güzelliği ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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