Güzeldere menderesleri havadan görüntülendi - Son Dakika
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Güzeldere menderesleri havadan görüntülendi

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Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi'ndeki yeşillikler arasında uzayıp giden Güzeldere menderesleri havadan dron ile görüntülendi. Bahar ayının gelmesiyle birlikte yeşillenen vadide kıvrak şekilde uzayan menderesler görsel şölen sunuyor. Tatvan ve Hizan arasında yolculuk yapan vatandaşlar da araçlarını yol kenarlarında durdurup eşsiz manzarayı izlemenin ve cep telefonlarıyla görüntülemenin keyfini çıkarıyor.

15.05.2024 10:23
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Güzeldere menderesleri böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi'ndeki yeşillikler arasında uzayıp giden Güzeldere menderesleri havadan dron ile görüntülendi.

Bahar ayının gelmesiyle birlikte yeşillenen vadide kıvrak şekilde uzayan menderesler görsel şölen sunuyor. Yağışlarla birlikte debisi yükselen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Tatvan ve Hizan arasında yolculuk yapan vatandaşlar da araçlarını yol kenarlarında durdurup eşsiz manzarayı izlemenin ve cep telefonlarıyla görüntülemenin keyfini çıkarıyor.

Kaynak: İHA

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