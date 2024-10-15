Güzellik Kraliçeleri Kemer'de Barış Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Güzellik Kraliçeleri Kemer'de Barış Çağrısı Yaptı

Güzellik Kraliçeleri Kemer\'de Barış Çağrısı Yaptı

Miss Aura International yarışması için Kemer'de buluşan 43 kraliçe adayı, barış mesajı verdi.

15.10.2024 15:56
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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için gelen 43 ülkenin kraliçe adayları, Atatürk heykeli önünden dünyaya 'Peace in the country, peace in the world' çağrısı yaptı.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için Kemer'e gelen 43 ülkenin kraliçe adayları, ilk olarak Liman Caddesi'nde ülkelerinin bayraklarıyla geçiş yaptı. Yerli ve yabancı turistlerin meraklı bakışlarla fotoğraf ve videolarını çektiği güzeller, caddeyi yürüyerek gezdi. Kraliçe adayları, daha sonra Kemer Belediyesi önünde bulunan Atatürk heykeli önünde toplanarak çekim yaptı. Organizatör Adnan Şeker, Atatürk'ü anlatırken, heykelin hemen üzerinde bulunan 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözlerini kraliçe adayları için İngilizceye çevirerek, bu sözün günümüzde ne kadar değerli olduğunu söyledi.

BAŞKAN ÇAY İKRAM ETTİ

Kraliçe adayları da hep birlikte dünyaya 'Peace in the country, peace in the world' diyerek seslendi. Güzeller ardından Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti. Başkan Topaloğlu'nun ikram ettiği çayı içen güzeller, son olarak G Marina'dan teknelerle ayrılarak Ayışığı koyuna geçti. Kemer'in en güzel koylarından olan Ayışığı'na demirleyen yatları, sahildeki işletmenin DJ'i çaldığı parçalarla karşıladı. Yaklaşık 3 saat süren yat partisinde kraliçe adayları bol bol fotoğraf ve video çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Güzellik Kraliçeleri Kemer'de Barış Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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