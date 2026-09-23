Güzellik merkezi vaadiyle sahte senet düzenleyen 10 şüpheli 4 ilde gözaltına alındı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla şüphelilerin, "güzellik merkezi adı altında vatandaşlarla iletişime geçtikleri, vatandaşları çeşitli hizmetler sunma vaadiyle iş yerlerine davet ettikleri, burada vatandaşların bilgisi ve rızası dışında sahte senetler düzenledikleri ve bu senetler üzerinden icra takibi başlatarak haksız kazanç elde ettikleri" belirlendi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 şüpheli tespit edildi.

Başta İstanbul olmak üzere Konya, Antalya ve Erzurum'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde dijital materyaller ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.