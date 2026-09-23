Güzellik merkezi vaadiyle sahte senet düzenleyen 10 şüpheli 4 ilde gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güzellik merkezi vaadiyle sahte senet düzenleyen 10 şüpheli 4 ilde gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, güzellik merkezi adı altında vatandaşlara sahte senet düzenlediği belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu senetlerle icra takibi başlatıp haksız kazanç sağladığı, adreslerde dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla şüphelilerin, "güzellik merkezi adı altında vatandaşlarla iletişime geçtikleri, vatandaşları çeşitli hizmetler sunma vaadiyle iş yerlerine davet ettikleri, burada vatandaşların bilgisi ve rızası dışında sahte senetler düzenledikleri ve bu senetler üzerinden icra takibi başlatarak haksız kazanç elde ettikleri" belirlendi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 şüpheli tespit edildi.

Başta İstanbul olmak üzere Konya, Antalya ve Erzurum'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde dijital materyaller ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Adana’daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı Yaşar Akman’ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı Adana'daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı! Yaşar Akman'ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Yenişehir’de silahlar konuştu Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi Yenişehir'de silahlar konuştu! Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Türkiye’de soygun yapıp ülkelerine döndüler İki kadının hırsızlık anı kamerada Türkiye'de soygun yapıp ülkelerine döndüler! İki kadının hırsızlık anı kamerada
10:39
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
10:34
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama...
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
10:33
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı 20 milyon dolarlık yatırım
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım
10:09
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
09:55
Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta görüntülendi Miras sorusuna bakın ne dedi
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi
09:02
Erdoğan’ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 10:45:04. #7.13#
SON DAKİKA: Güzellik merkezi vaadiyle sahte senet düzenleyen 10 şüpheli 4 ilde gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement