Güzellik Salonlarında Hijyen Uyarısı

(ANKARA)- Eczacı ve uzman estetisyen Müge Dişli, sayıları gün geçtikçe artan güzellik salonlarında yapılan uygulamalarda, siterilizasyon ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Kullanılan cihazlar da doğru ellerde uygulanmazsa kişinin sağlığını bozabileceğinden, doğru şekilde, titizlikle uygulanması gerekiyor. O yüzden uygulamayı yapacak uzmanın gerekli donanıma ve eğitimi almış olup olmamasına dikkat etmek lazım" dedi.

Türkiye'de güzellik merkezleri, artık sadece kadınların değil, erkeklerin de tercih ettiği yerler olarak göze çarpıyor. Ancak tercih edilen merkezlerin veya salonların hijyen koşullarının yeterli olması, kullanılan cihazların veya ürünlerin gerekli sertifikaya sahip olması da sağlık açısından önem taşıyor.

Care Wellnes Beauty'nin kurucularından eczacı ve uzman estetisyen Müge Dişli, güzellik salonlarını seçerken dikkat edilmesi gerekenleri, ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Eczacılığın ardından güzellik merkezi açmaya karar verdiklerini belirten Dişli, "Burayı, ekim ayında uzman estetisyen 2 eczacı olarak kurduk. Bundan önce yıllarca eczanelerimizde hastalarımıza saç, cilt, tırnak, doğru beslenmeyle ilgili danışmanlıklar verdik. Bunlar bizim özel ilgi alanımız haline gelmeye başladı. Ardından 2 eczacı Selin Aksu ve ben, daha bilimsel sağlık ve güzellik alanında daha bütüncül bir hizmet vermeyi amaçlayarak burayı açtık" diye konuştu.

"Yıllarca eczanede dermokozmetik konusunda da yoğun bilgi birikimine sahip olduk"

Eczacı oldukları için yıllarca eczanelerde verdikleri hizmet sonucunda dermokozmetik konusunda da yoğun bir bilgi birikimine sahip olduklarını dile getiren Dişli, gelen danışanların cilt problemlerinde hangi ürünleri kullanmanın doğru olduğunu önerdiklerini, kişinin herhangi bir sağlık problemi varsa veya ilaç tedavisi alıyorsa hangi yolu izlemeleri gerektiğini, ürünlerin içerikleri ve kullanılan ürünlerin kişilerde yan etki yaratıp yaratmayacağı konularında bilimsel yöntemlere başvurduklarını anlattı.

Müge Dişli, merkezde saçtan tırnağa, bölgesel incelmeden beslenme danışmanlığına kadar bütüncül bir hizmet verdiklerini belirtti. Tırnak denilince sadece tırnak güzelliğinin akla gelmemesi gerektiğine işaret eden Dişli, merkezde hizmet veren podolo-hemşire ile tırnak batığı, tırnak mantarı ve şeker hastalarına özel ayak bakım hizmetlerinin de verildiğini bildirdi.

"Danışanın uygulanmaması gereken bölgesine cihazlar uygulanıp reklam olarak kullanılıyor"

Merkezde asıl amaçlarının sağlık olduğunu, kişilerin güzellik merkezlerini tercih ederken dikkat etmeleri gereken en önemli noktanın da hijyen ve sterilizasyon olması gerektiğini söyleyen Dişli, şöyle devam etti:

"Uygulamalarda, saçtan tırnağa kullanılacak her aparat, her cihazın doğru siterilizasyon basamaklarından uygun olarak geçirilip geçirilmediği çok önemli. Bunun dışında bu hizmeti sunacak, ona hangi uygulamanın yapılması gerektiğini tespit edecek kişinin bilgisel donanımı, ona doğru uygulamayı seçip seçmemesindeki en önemli basamaklardan biri. Bölgesel incelme cihazı diyelim, aslında çok masum, herkeste var olan gibi gözükse de o kadar çok çeşitli cihaz var ki, aynı görüntüye sahip 30 tane cihaz var fakat içerikleri aynı değil. O yüzden bunların çok basit cihazlar olarak düşünülmemesi lazım. Herhangi bir bölgesel incelme cihazı dediğimiz cihazlar doğru ellerde uygulanmazsa kişinin sağlığını bozabileceğinden, doğru titizlikle uygulanması gerekiyor. O yüzden uygulamayı yapacak uzmanın gerekli donanıma sahip ve eğitimi almış olup olmamasına dikkat etmek lazım. Bazen bunu sosyal medyada reklam olarak kullandıklarına denk geliyoruz. Asla danışanın uygulanmaması gereken bir bölgesine o cihazın uygulanıp bunun videosunun reklam olarak kullanıldığına denk geldiğimiz oluyor."

"Fiyat politikası sektörde değişik"

Müge Dişli, ayrıca güzellik salonlarında kullanılan cihazların ve uygulama sırasında kullanılan ürünlerin doğru sertifikalara sahip olup olmadıklarına dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti. Uzman estetisyen Dişli, şöyle konuştu:

"Bu tarz salonlarda en önemli konulardan biri de danışan geldikten sonra salonla irtibatının koparılmadan, doğru takibin yapılması. Yapılan işlemin kişide oluşturduğu herhangi bir sorunda salonların sorumluluğu alması çok önemli, o esnada takip edilmesi gerekiyor. Fiyat politikası sektörde değişik, çok oynak ve farklı seçeneklerin olduğu bir sektör. Biz de işin içine girince fark ettik. Her doğru işlemin en basitinden sterilizasyon işleminin bile bir maliyetinin olduğunu unutmamak lazım. Seçilecek salonlarda fiyat performans ilişkisinin çok doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Tamamen şeffaf bir işletmecilik anlayışıyla buraları işletmemiz gerekiyor. O yüzden danışanların, akıllarına gelen, kendilerini güvende hissettirebilecek her tür soruyu gönül rahatlığıyla sorabilmeleri, çok şeffaf ve net cevaplar alabilmeleri en önemli kriterlerden biri."