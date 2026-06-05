Güzellik Uzmanı Ölümden Sorumlu Tutuldu - Son Dakika
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Güzellik Uzmanı Ölümden Sorumlu Tutuldu

Güzellik Uzmanı Ölümden Sorumlu Tutuldu
05.06.2026 15:59
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Melike Çiftçi'nin kardeşi, ablasının ölümünden sorumlu doktorun ağır ceza almasını talep etti.

'ABLAMI ÖLÜME TERK ETMİŞ'

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kurs yerinde kalça dolgusu yaptıran ancak sonra fenalaşıp yaşamını yitiren Melike Çiftçi'nin (59) kardeşi Gülser Gönültaş, konuyla ilgili, "Daha önce de aynı işlemle başkasının ölümüne sebebiyet veren doktor, ablamın da ölümüne sebebiyet vermiştir. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. 'Doktor' denilen bu kişi ablam fenalaştığında herkesten önce kaçtı. Ablamı ölüme terk etmiştir. İstenilen ceza çok hafiftir. Biz suçun cinayet olarak değerlendirilip cezanın en üst seviyeden verilmesini istiyoruz. Türk adaletine güvencimiz tamdır" dedi.

'YAPTIRIMLAR AĞIR OLMALI'

Ailenin avukatı Ali Balcı ise "Güvenlik ve MOBESE kamerası kayıtlarına ulaştık. Görüntülerin soruşturma dosyasına eklenmesini sağladık. Sorumluların ceza almasını sağlamak için bunu yaptık. Görüntüler, dosyaya girdikten sonra soruşturmanın seyri değişti. Bu tür yetkisiz işletmelere, gözünü korkutur tarzda bir karar verilmesini bekliyoruz. İnsan sağlığını hiçe saymanın yaptırımları ağır olmalı. Adalet Bakanımızın ısrarla vurguladığı üzere yargılamaların hızlı bir biçimde sonuçlandırılması gerekmektedir. Nitekim şüpheli doktorun, 2020 yılında karıştığı olay nedeni ile 2023 yılında almış olduğu 6 yıl hapis cezası 2024 Mart ayında istinaf tarafından onanmasına rağmen temyiz aşamasının uzun sürmesi nedeniyle 6 yıl hapis cezasını infaz etmeyip serbestçe gezebildiği için istinaf kararından 7 ay sonra müvekkilimin ölümüne neden olmuştur" diye konuştu.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Sağlık, Kaza, Son Dakika

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