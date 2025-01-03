Gwadar Havalimanı Ekonomik Fırsatlar Sunacak

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İSLAMABAD, 3 Ocak (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde yer alan Yeni Gwadar Uluslararası Havalimanı'nın Pakistan için muazzam ekonomik fırsatların önünü açacağını söyledi.

Şerif, çarşamba günü federal kabine toplantısında yaptığı konuşmada Çin tarafından desteklenen dünya standartlarındaki havalimanının, ticaret ve yatırımı kolaylaştırarak ülkeyi bir ticaret merkezine dönüştürme konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Havalimanı, en büyük sivil uçakları taşıyabilecek 4F sınıfı son teknoloji ürünü bir tesis ve temeli özel muameleye tabi tutulmuş 3.658 metre uzunluğunda, 75 metre genişliğindeki pisti, mühendislik standartlarında bir mihenk taşı niteliğinde.

İnşaatına 2019 yılında başlanan havalimanı 2024 yılında tamamlanarak resmi olarak Pakistan'a teslim edildi.

Daha önceki bağlantı zorluklarını ortadan kaldıran havalimanının, modern havayolu şirketlerinin Gwadar'a hizmet götürmesini sağlayarak bölgesel ekonomik büyümeyi arttırması ve Gwadar'ı Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) ile bağlantılı bir aktarma merkezi olarak konumlandırması bekleniyor.

Ekonomik kalkınma hedefine ulaşmak için ihracata dayalı büyümeye duyulan ihtiyacın altını çizen Şerif, hükümetin ekonomiyi daha da güçlendirme kararlılığı sayesinde şu ana kadar sağlanan istikrardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şerif, ülkeye döviz akışının mevcut mali yılın ilk 5 ayında 15 milyar ABD dolarına ulaştığını belirterek, mevcut eğilimin devam etmesi halinde temmuz ayında mali yılın sonuna kadar 35 milyar ABD doları gibi tarihi bir rakama ulaşmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

2013 yılında, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önde gelen bir projesi olarak başlatılan CPEC, Pakistan'ın Gwadar Limanı'nı Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kashgar kentine bağlıyor.