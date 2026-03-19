Gyurov: Karadeniz Jeopolitik Çatışmaların Arenası

Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa-Atlantik güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirterek Karadeniz bölgesinin "jeopolitik çatışmaların yaşandığı arena" haline geldiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Gyurov, Brüksel'deki NATO Karargahında basına açıklamalarda bulundu.

Gyurov, Rusya-Ukrayna savaşının "uluslararası düzen ve hukukun temel ilkelerine meydan okuduğunu" ve Avrupa-Atlantik güvenliğine tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Gyurov, hibrit tehditlerde artış, dezenformasyon ve Avrupa Birliği'nin (AB) demokratik kurumlarını hedef alan girişimlere dikkati çekerek, Karadeniz bölgesinin "bağlantı ve ticaret koridoruyken jeopolitik çatışmaların yaşandığı bir arena haline geldiğini." belirtti.

Gyurov, Bulgaristan'ın NATO'ya olan bağlığında kararlılığını sürdürdüğünü belirterek "Güvenlik bölünemez bir konudur. Dolayısıyla Karadeniz'de, Ukrayna'da ya da başka bölgelerde ne olursa olsun, bu hepimizi etkiler. Bulgaristan, müttefiklerinin yanında kararlı bir şekilde durmaya devam edecektir." dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte de Bulgaristan'ın İttifak'a büyük katkı verdiğini belirterek Sofya'ya teşekkürlerini iletti.

Rutte ayrıca, NATO'nun, doğu kanadı ve Karadeniz'in güvenliği konularında Bulgaristan'a güvenebileceğini kaydetti.