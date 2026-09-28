HAB Müteşebbis Heyet Toplantısı, SSB Başkanı Görgün başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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HAB Müteşebbis Heyet Toplantısı, SSB Başkanı Görgün başkanlığında yapıldı

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HAB Müteşebbis Heyet Toplantısı, SSB Başkanı Görgün başkanlığında yapıldı
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Savunma Sanayii Başkanlığı, HAB Müteşebbis Heyet Toplantısı'nın SSB Başkanı Haluk Görgün başkanlığında yapıldığını duyurdu. Toplantıda HAB'ın faaliyetleri ve yatırımları değerlendirildi; savunma, havacılık ve uzay sanayisinin üretim altyapısını güçlendirecek çalışmalar ele alındı.

(ANKARA) - Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, SSB Başkanı Haluk Görgün başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendiğini duyurdu.

SSB Başkanı Haluk Görgün başkanlığındaki toplantıda, HAB'ın mevcut faaliyetleri ile devam eden yatırımlar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca savunma, havacılık ve uzay sanayinin üretim altyapısını güçlendirmeye yönelik gelecek dönem çalışmaları ele alındı.

Kaynak: ANKA
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