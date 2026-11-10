HABAŞ patlamasında ölen İlker Sığırtmaçoğlu ile Hüsnü Ersoy Aliağa'da toprağa verildi - Son Dakika
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HABAŞ patlamasında ölen İlker Sığırtmaçoğlu ile Hüsnü Ersoy Aliağa'da toprağa verildi

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HABAŞ patlamasında ölen İlker Sığırtmaçoğlu ile Hüsnü Ersoy Aliağa\'da toprağa verildi
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesisinde meydana gelen ve 17 işçinin hayatını kaybettiği patlamada yaşamını yitiren İlker Sığırtmaçoğlu (31) ile Hüsnü Ersoy (38) Bozköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı.

(İZMİR) - İzmir'de HABAŞ Demir Çelik tesisinde meydana gelen, 17 işçinin hayatını kaybettiği patlamada yaşamlarını yitiren İlker Sığırtmaçoğlu (31) ile Hüsnü Ersoy (38) Aliağa ilçesinin Bozköy Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden evli İlker Sığırtmaçoğlu (31) ile evli ve ikiz kız çocuğu babası Hüsnü Ersoy (38) için Aliağa'nın Bozköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Mahale meydanında düzenlenen törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Valisi Süleyman Elban, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, CHP TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, yaşamını yitiren işçilerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sığırtmaçoğlu ve Ersoy'un cenazeleri, kılınan cenaze namazı sonrası Bozköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı tabutların başında bir araya gelen aileleri ve yakınları, gözyaşları içinde sevdiklerine son görevlerini yerine getirdi.

Kaynak: ANKA
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