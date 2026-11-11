HABAŞ patlamasında yaşamını yitiren işçi Recep Fedai, Afyonkarahisar'da defnedildi - Son Dakika
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HABAŞ patlamasında yaşamını yitiren işçi Recep Fedai, Afyonkarahisar'da defnedildi

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HABAŞ patlamasında yaşamını yitiren işçi Recep Fedai, Afyonkarahisar\'da defnedildi
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HABAŞ fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren işçi Recep Fedai, Şuhut'ta defnedildi. Törene Vali Naci Aktaş ile çok sayıda kişi katıldı. Kayıp işçi Barış Güney için babasından DNA örneği alındı; arama çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Recep Fedai, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Karacaören köyünde toprağa verildi. Bu sabah köy meydanındaki cenazeye Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Fedai'nin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Baba Mustafa Fedai, cenaze namazı kılınırken ayakta durmakta zorlandı. Vali Aktaş, Recep Fedai'nin ailesine taziyede bulunup başsağlığı ve sabır diledi.

KAYIP İŞÇİNİN BABASINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Öte yandan, patlamanın yaşandığı fabrikada çalışan ve kayıp olduğu belirtilen Barış Güney'in, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde oturan babası Bekir Güney'den DNA örnekleri alındı. Ekiplerin, Güney'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kadir KAPLAN-Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: HABAŞ patlamasında yaşamını yitiren işçi Recep Fedai, Afyonkarahisar'da defnedildi - Son Dakika
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