Habib-i Neccar Camii'nin Restorasyonu Yüzde 80 Tamamlandı - Son Dakika
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Habib-i Neccar Camii'nin Restorasyonu Yüzde 80 Tamamlandı

Hatay'da depremde hasar gören Habib-i Neccar Camii'nde restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Sanat Tarihçisi Oğuzhan Ürgen, yaz aylarında caminin açılmasını hedeflediklerini belirtti.

22.02.2025 16:46
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Restorasyon çalışmalarının yüzde 80'i tamamlanan Habib-i Neccar Camii, yaz ayında açılması hedefleniyor

Sanat Tarihçisi Oğuzhan Ürgen: "Restorasyon çalışmaları Eylül 2023 tarihinde başladı ve bugüne kadar hızlı bir şekilde devam ederek caminin yazın başlarında veya ortalarında açmayı planlıyoruz"

Sanat Tarihçisi Oğuzhan Ürgen: "Caminin halip kısmı, üst örtüsü, şadırvanı ve iki medrese tamamlanmış olurken; minare, birkaç hazine, kadın namazgah ve içeri kısmında sıva çalışmalarıyla sürüyor"

HATAY - Hatay'ın en önemli tarihi yapısı özelliğine sahip olan Habib-i Neccar Cami'sinde restorasyon çalışmaları yüzde 80'i tamamlanırken yaz ayında açılması planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken kentin en önemli tarihi yapısı özelliğine sahip olan Habibi Neccar Camisi de hasar almıştı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde kuzey beden duvarının büyük hasar aldığı camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesiyle işbirliğinde Eylül 2023 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı. Gece gündüz durmadan mesai yapılarak çalışmaların devam ettiği caminin, halip kısmı, üstü örtüsü, şadırvanı ve iki medrese olarak yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Restorasyon çalışmalarında büyük bölümü tamamlanan camide; minare, birkaç hazine bölümü, kadın namazgahı ve içeri kısmındaki sıva çalışmaları sürüyor. Caminin restorasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle çalışmaların devam ettiğini ifade eden Sanat Tarihçisi Oğuzhan Ürgen, restorasyon çalışmaları Eylül 2023 tarihinde başladı ve bugüne kadar hızlı bir şekilde devam ederek caminin yazın açmayı planladıklarını söyledi.

"Caminin halip kısmı, üst örtüsü, şadırvanı ve iki medrese tamamlanmış olurken; minare, birkaç hazine, kadın namazgah ve içeri kısmında sıva çalışmalarıyla sürüyor"

Sanat Tarihçisi Oğuzhan Ürgen, "Habib-i Neccar Cami'nin restorasyon çalışmaları, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde devam ediyor. Çalışmalara öncelikle moloz dökümlerin kaldırılmasıyla başladık. Molozların içerisinden nitelikli malzemelerin kataloglanması, ayrıştırılması ve sınıflandırılması gerçekleşti. Devam eden çalışmalarda; doğu, batı ve güney duvarlarında güçlendirme çalışmaları başladı. Bu çalışmalarda bilim kurulunun kararlarıyla; kuzen beden duvarı tekrardan inşa edildi, deprem yükünü hafifletmek için ahşap üst örtü tercih edildi. Böylelikle yapının hafifletilmiş olurken yüzde 80'i tamamlanmış durumdayız. Caminin halip kısmı, üst örtüsü, şadırvanı ve iki medrese tamamlanmış oldu. Devam eden çalışmalarda; minare, birkaç hazine bölümü ve içeri kısmında sıva çalışmalarıyla sürüyor. Kubbe tasarımı strüktür olarak geçmişteki özgün niteliğini korurken ahşap malzeme olarak tekrardan tasarımı yapıldı. Böylelikle yapının özgün duvarlardaki yük hafifletilmiş oldu" dedi.

"Restorasyon çalışmaları Eylül 2023 tarihinde başladı ve bugüne kadar hızlı bir şekilde devam ederek caminin yazın başlarında veya ortalarında açmayı planlıyoruz"

Sanat Tarihçisi Oğuzhan Ürgen, 6 Şubat depreminde Habib-i Neccar Cami'sinde en büyük yıkım kuzey beden duvarında gerçekleştiğini belirterek "Kuzey beden duvarlarındaki nitelikli malzemeler, moloz kaldırma çalışmalarında sınıflandırılırken tekrardan yerlerine özgün karakter şeklinde koyuldu. Caminin yapımı çalışmasında, minare yapısı, kadın namazgah yapısı ve son cemaat birimin yapımın sürüyor. Restorasyon çalışmaları gece ile gündüz olarak iki vardiya şeklinde devam ediyor. Böylelikle en erken zamanda caminin açılmasını hedefliyoruz. Restorasyon çalışmaları Eylül 2023 tarihinde başladı ve bugüne kadar hızlı bir şekilde devam ederek caminin yazın başlarında veya ortalarında açmayı planlıyoruz. Burada önemli olan insanların güvenli bir şekilde ibadetlerini yerine getirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Deprem, Yaşam, Hatay, Cami, Son Dakika

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