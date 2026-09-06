Habur Sınır Kapısı'nda 8 ayda 1 milyon 52 bin araç geçiş yaptı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan 2026 yılının ocak-ağustos döneminde 1 milyon 52 bin 403 araç geçiş yaptı.

Türkiye'nin Irak ve Orta Doğu'ya açılan önemli ticaret noktalarından Habur Sınır Kapısı'nda yılın ilk 8 ayına ilişkin araç geçiş verileri belli oldu. Bu dönemde sınır kapısından Türkiye'ye 516 bin 196 araç giriş yaptı. Giriş yapan araçların 373 bin 967'sini büyük, 142 bin 229'unu ise küçük araçlar oluşturdu. Aynı dönemde Türkiye'den 536 bin 207 araç çıkış yaptı. Bu araçların 381 bin 894'ünü büyük, 154 bin 313'ünü küçük araçlar oluşturdu. Böylece ocak-ağustos döneminde Habur Sınır Kapısı'ndaki toplam araç hareketliliği 1 milyon 52 bin 403 olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK ÇIKIŞ TEMMUZDA

Habur Sınır Kapısı'ndaki araç trafiğinde yaz aylarında artış yaşandı. Türkiye'den çıkışlarda en yüksek rakam, temmuz ayında 84 bin 413 araçla kaydedildi. Türkiye'ye girişlerde ise ağustos ayında 79 bin 882 araçla yılın en yüksek aylık rakamına ulaşıldı. Yılın ilk 8 ayındaki en düşük araç trafiği şubat ayında görüldü. Bu ayda 46 bin 658 araç Türkiye'ye giriş yaparken, 48 bin 350 araç çıkış yaptı. Sınır kapısındaki hareketlilikte özellikle ticari taşımacılıkta kullanılan TIR ve kamyon gibi büyük araçların ağırlığı öne çıktı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),