Hac Görevlendirmeleri İçin Eşitlik Talebi

(ANKARA) - Uzman Diyanet Sen Genel Başkanı Ramazan Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli bazı isimlerin 25 kez hac görevlisi olarak yurt dışına çıktığı iddialarına ilişkin, "Kurumlarımızı güçlendiren unsur, fırsatların dar bir çevrede toplanması değil; hakkaniyetli bir sistemle tüm personelin bilgi, birikim ve tecrübelerinden istifade edilmesidir. Bu nedenle hac ve umre görevlendirme sisteminin yeniden ele alınmasını; açık kriterlere dayalı, denetlenebilir, objektif ve şeffaf bir modelin hayata geçirilmesini talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Birleşik Kamu İş'e bağlı Uzman Diyanet Sen Genel Başkanı Ramazan Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli bazı isimlerin 25 kez hac görevlisi olarak yurt dışına çıktığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:
"Uzman Diyanet-Sen olarak ifade etmek isteriz ki; hac ve umre organizasyonları, yalnızca bir yurtdışı görevlendirmesi değil, büyük bir manevi sorumluluk ve kutsal bir hizmet alanıdır. Bu sebeple görevlendirmelerde temel ölçü; adalet, liyakat, şeffaflık ve fırsat eşitliği olmalıdır. Bugün teşkilatımız içerisinde ömrünü din hizmetine adamış, köylerde, mezralarda, şehir merkezlerinde gece gündüz milletimize rehberlik eden; buna rağmen bir kez dahi hac veya umre görevlisi olarak kutsal topraklara gidememiş binlerce din görevlimiz bulunmaktadır. Buna karşın aynı isimlerin yıllarca tekrar eden görevlendirmelerle öne çıkması, çalışma barışını zedelemekte ve kurumsal aidiyet duygusuna zarar vermektedir."
