Hacı Adayları Terviye Günü İçin Mina'ya Ulaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacı Adayları Terviye Günü İçin Mina'ya Ulaşıyor

24.05.2026 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacı adayları, Terviye Günü'nü geçirmek üzere Mina'ya ulaşmaya başladı ve dua ile ibadet edecek.

Kutsal topraklardaki hacı adaylarının yarın idrak edilecek Terviye Günü'nü geçirmek üzere Mina'ya ulaşmaya başladığı bildirildi.

Suudi Arabistan devlet televizyonu el-Ahbariyye kanalı, hac ibadetinin ilk aşamalarından biri olan hacı adaylarının Mina'ya varış anlarına ilişkin görüntüleri yayımladı.

Hacı adayları, hac ibadetinin altı günlük sürecinin ilk günü olan Terviye Günü'nü yarın Mina'da geçirecek.

Terviye Günü boyunca hacılar vakitlerini dua, zikir ve tefekkürle geçirirken sık sık telbiye getirecek.

Hacı adayları ayrıca Mina'da beş vakit namazı cem etmeden kısaltarak eda edecek ve Arafat'a hareket etmeden önce geceyi burada geçirecek.

2026 hac sezonu, Zilhicce ayının sekizinci gününe denk gelen 25 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

Altı gün sürecek ibadetler kapsamında hacılar; Arafat vakfesi, Müzdelife'de geceleme, şeytan taşlama, tavaf-ı ifada ve tavaf-ı veda ibadetlerini yerine getirecek.

Hac Pasaport Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Salih el-Murabba, 22 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'a yurt dışından gelen hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, 2025 hac sezonunda yurt içi ve dışından gelen toplam hacı adayı sayısı 1 milyon 673 bin 230'a ulaşırken, 2024 yılında bu sayı 1 milyon 833 bini aşmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı Adayları Terviye Günü İçin Mina'ya Ulaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

19:03
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
18:53
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür’ü ara sana anlatsın
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür'ü ara sana anlatsın
18:31
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
17:51
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP’yi seçime kendisi götürecek
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 19:25:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Hacı Adayları Terviye Günü İçin Mina'ya Ulaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.