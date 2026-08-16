Hacı Bektaş Veli'yi Anma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hacı Bektaş Veli'yi, vefatının 755. yılında rahmetle andı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi, Hakk'a yürüyüşünün 755'inci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Çağlar aşan mesajına bizim de tüm insanlığın da her zamankinden fazla ihtiyacı var. ?'Bir olalım, iri olalım, diri olalım.'"