Hacı Mustafa Efendi'nin Yazma Eser Sergisi - Son Dakika
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Hacı Mustafa Efendi'nin Yazma Eser Sergisi

Hacı Mustafa Efendi\'nin Yazma Eser Sergisi
06.07.2026 16:15
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Osmanlı bürokratı Hacı Mustafa Efendi'nin yazma eserleri, 8-31 Temmuz'da sergilenecek.

Osmanlı devlet adamı ve ilim hamisi Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi'nin yazma eser koleksiyonu ile aile mirasını bir araya getiren "Kalbin Mührü: Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi Yazma Eserler Koleksiyonu ve Aile Mirası" sergisi, 8-31 Temmuz'da ziyarete açılacak.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki sergi, yüzyıllar boyunca farklı koleksiyonlarda korunan yazma eserleri, belgeleri ve aile arşivini ilk kez bütüncül bir anlatı çerçevesinde bir araya getirecek.

Sergide, 18. yüzyılda oluşturulan ve zaman içinde farklı mekanlarda muhafaza edilen koleksiyon ile arşiv, Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi'nin kalp biçimindeki vakıf mührü etrafında yeniden buluşturulacak.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte bilgi aktarımı, vakıf kültürü ve kültürel miras anlayışına odaklanan sergide, aile koleksiyonları ile özel arşivlerin kültürel hafızanın korunması ve kamuyla paylaşılmasındaki rolü de ele alınacak.

Serginin kavramsal çerçevesini hazırlayan Cubis Art İstanbul kurucularından ve Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi ailesinin bugünkü temsilcilerinden Zeynep Esen, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, çalışmanın aile tarihine yönelik bir araştırmanın ötesinde, yüzyıllardır farklı kurumlarda korunan kültürel bir mirası yeniden görünür kılma amacı taşıdığını belirtti.

Esen, Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi'nin kalp biçimindeki vakıf mühründe yer alan "Çocuklarımın ve benden sonra gelecek olanların bu kitaplardan istifade etmeleri" ifadesinin proje için önemli bir çıkış noktası olduğunu aktararak, Osmanlı'nın bilgi üretme kültürünü, vakıf anlayışını ve kültürel miras bilincini bugünle buluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ile Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi koleksiyonlarından seçilen eserlerin de yer alacağı sergide, edebiyat, tarih, su kültürü ve şehir medeniyeti gibi farklı temalara ilişkin yazma eserler, belgeler ve etnografik miras örnekleri ziyaretçilere sunulacak.

Sergi, Cubis Art İstanbul'un Anadolu'nun kültürel mirasını ve ortak hafızasını çağdaş bir bakışla ele alan sergi dizisinin ilk halkasını oluşturacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Osmanlı, Güncel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı Mustafa Efendi'nin Yazma Eser Sergisi - Son Dakika

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