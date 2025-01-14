Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan "Aile Yılı" teşekkürü

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiği için teşekkür etti.

Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin ülkenin geleceği için hayati öneme sahip olduğunu, aile yapısı ne kadar güçlü tutulursa geleceğin temellerinin de o kadar sağlam atılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aileyi toplumun kalbi olarak gördüğünü, her fırsatta aile değerlerini destekleyen politikalar ürettiğini ifade eden Özdoğan, "Kendisine bu önemli ve anlamlı karar için gönülden teşekkür ediyorum. Hacılar Belediyesi olarak biz de bu ulvi hedef doğrultusunda üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle toplumsal dayanışmanın güçlendireceğini vurgulayan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bu öncü adımı, sadece bugünü değil, yarınımızı da şekillendirecek çok kıymetli bir adımdır. Aile, toplumun temel taşıdır ve toplumda huzurun tesisi için aile değerlerinin korunması elzemdir. Bu bilinçle, ailelerimizi maddi ve manevi açıdan destekleyecek sosyal, kültürel ve eğitim odaklı projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi merkeze alan hizmetlerimizle Aile Yılı'nın ruhuna uygun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, aileye verdiği önem ve gösterdiği kararlılık için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisine olan desteğimizi ve minnettarlığımızı ifade ediyor, Aile Yılı'nın ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu yılın, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, aile değerlerimizin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyorum."