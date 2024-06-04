Hacılar Belediyesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hacılar Belediyesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını Tamamladı

Hacılar Belediyesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını Tamamladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yapılan 2. etap kentsel dönüşüm çalışmalarının sona erdiğini ve bayram öncesi hak sahiplerine anahtarlarını teslim edeceklerini duyurdu. Özdoğan ayrıca, ikinci etap için kura çekilişi yapacaklarını ve üçüncü etap çalışmalarının da hızla devam ettiğini belirtti. Hacılar Belediye Meclisi toplantısında ise 6 madde oy birliğiyle kabul edildi.

04.06.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentsel dönüşüm kapsamında ilçede yapılan 2. etap inşaat çalışmalarında sona erdiğini, bayram öncesi hak sahiplerine anahtarlarını teslim edeceklerini bildirdi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Özdoğan, Kurban Bayramı'ndan önce ikinci etap için kura çekilişi yapacaklarını belirtti.

Kura tarihini vatandaşlara duyuracaklarını aktaran Özdoğan, "İnşallah ikinci etabımızda da vatandaşlarımız evlerinde oturmuş olacaklar. Yine TOKİ ile üçüncü etap çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Hacılar Belediye Meclisinin gündemindeki 6 madde de oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

Bilal Özdoğan, Hacılar, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar Belediyesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
13:26 Savaşta en ölümcül gün Rusya 24 saat içinde 1200’den fazla askerini kaybetti Savaşta en ölümcül gün! Rusya 24 saat içinde 1200'den fazla askerini kaybetti
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:13:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hacılar Belediyesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement