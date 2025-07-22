Hacılar Büyük Su Projesi\'nin İkinci Etabı Başlıyor

Hacılar Belediyesinin girişimleriyle hayata geçirilen ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hacılar Büyük Su Projesi"nde ikinci etap için hazırlıklar tamamlandı.

Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı açıklamada, "Büyük Su Projesi" kapsamında Ören, Aksu, Lara Dereleri Yukarı Havza ve Mansap Islahı 2. Kısım Yapım İhalesi'nin 11 Ağustos Pazartesi günü DSİ 12. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi.

Özdoğan, devlet yatırımlarının Hacılar'da hız kesmeden sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu projeyle Erciyes'in eteklerinde yer alan ilçemizdeki yerleşim yerlerini taşkın ve sel tehlikesine karşı daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hacılar'ımız için yürüttüğümüz bu tür projelerle hemşehrilerimizin refahını, huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlıyor, aynı zamanda çevreyi koruyarak gelecek nesillere yaşanabilir bir Hacılar bırakıyoruz."

İkinci etapla ilgili teknik ayrıntıları da paylaşan Özdoğan, yeni çalışmalarda 2 bin metre beton ağırlık kanal, 10 menfez, 4 bin metre pano panel tel çit ve tersip bendi inşa edileceğini aktardı.