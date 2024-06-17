Hacılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında 152 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi - Son Dakika
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Hacılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında 152 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi

Hacılar ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında tamamlanan 2. etap 152 dairenin hak sahipleri, yapılan kura çekimi ile belirlendi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, konutların temmuz ayı başında hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında kalan konutlar ile TOKİ konutlarının yapım çalışmaları ise devam etmektedir.

17.06.2024 11:33
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Hacılar ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 2. etap 152 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'ndeki kura çekiminde, konutların temmuz ayı başında hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

Altyapı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bugünü görmek nasip oldu ve sizlerle bu vesileyle bir araya gelmekten dolayı ayrıca mutluyum. İnşallah bayramdan sonraki bir hafta içinde, temmuzun başı ile 15 Temmuz arasında, noter kuramızın sonuçlarıyla ilgili evrakları imzalamak üzere randevulu olarak sizleri ofisimize davet edeceğiz. Amacımız mümkün olan en kısa sürede anahtarları teslim etmek."

Özdoğan, kentsel dönüşüm projesi kapsamında kalan konutlar ile TOKİ konutlarının yapım çalışmalarının devam ettiğini, projenin 2025 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından 152 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi.

Kaynak: AA

Bilal Özdoğan, Hacılar, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında 152 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında 152 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi - Son Dakika
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