Hacılar'da Manda Sütünden Mozzarella Peyniri Üretimi Başladı - Son Dakika
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Hacılar'da Manda Sütünden Mozzarella Peyniri Üretimi Başladı

Hacılar\'da Manda Sütünden Mozzarella Peyniri Üretimi Başladı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, manda sütünden mozzarella peyniri üretimi için çalışmalar başlatıldı. Hacılar Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Manda Sütü İşleme Tesisi'nde günlük bir ton manda sütü işlenerek peynir, yoğurt ve kaymak üretimi yapılmaktadır. Şimdi ise tesisin genişletilmesiyle mozzarella peyniri üretimi de gerçekleştirilecek. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mozzarella peyniri üretiminin tamamlanmasıyla ilçenin yerel markasının tüm sofralarda yer alacağını belirtti. Proje için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı da destek vermektedir.

18.05.2024 15:20
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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde manda sütünden mozzarella peyniri üretilmesi için çalışma başlatıldı.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, manda sayısının çok olduğu Hürmetçi Mahallesi'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Hacılar Belediyesinin desteğiyle 2020 yılında kurulan Manda Sütü İşleme Tesisi'nde kapasite artırımına gidildi.

Günlük bir ton manda sütü işlenerek peynir, yoğurt ve kaymak yapılan tesiste şimdi de mozzarella peyniri üretilecek.

Tesisin genişletilmesine yönelik çalışmaların başladığını duyuran Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tesiste yapılan çalışmaları Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Kayseri Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı Ahmet Topçu ile yerinde inceledi.

"Mandam" markasının Türkiye'de tanıtılması için destek vermeye devam edeceklerini belirten Özdoğan, son aşamada olan mozzarella peyniri üretiminin tamamlanmasıyla ilçenin yerel markasının tüm sofralarda yer alacağını ifade etti.

Mozzarella peyniri üretimi için hazırlanan projeye Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile destek verdiklerini aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Hem yerel yönetim hem de merkezi hükümet olarak bu konuda yapabileceklerimizi istişare ettik. Buradaki tesisimizi daha da büyüterek, Kayseri'ye ve Türkiye'ye yeni ürünler sunmak adına çaba göstereceğiz. Birliğimizin yanında olacağız. Emeği geçen herkese, başta Bakanlığımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Bu tesis, turizm ve üretim açısından Hürmetçi, Karpuzsekisi, Dokuzpınar Mahallelerimiz başta olmak üzere Kayseri'miz için faydalı olacak. Bu faydayı en üst seviyeye çıkarmak için çalışacağız."

Kaynak: AA

Bilal Özdoğan, Hacılar, Kayseri, Orta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar'da Manda Sütünden Mozzarella Peyniri Üretimi Başladı - Son Dakika

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