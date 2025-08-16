Hacılar\'da yaz Kur\'an kursları kapanış programı düzenlendi

Hacılar ilçesinde yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Müftülüğü tarafından Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın yanı sıra İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik, İlçe Müftüsü Cihan Yıldız, ilçedeki din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuduğu, ilahiler söylediği programda, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Burada konuşan Başkan Özdoğan, yedi haftalık süreçte çocukları camilerle, dini değerlerin ve ahlaki örneklerin öğretildiği ortamlarda buluşturdukları için velilere teşekkür etti.

Çocukluğunda kendisinin de camilerde Kur'an-ı Kerim öğrenen bir öğrenci olduğunu ifade eden Özdoğan, yaz aylarının bu eğitimler için en verimli dönem olduğunu vurguladı.

İlçe müftülüğüne, din görevlilerine ve emeği geçen herkese teşekkür eden Özdoğan, "Belediye olarak bu süreçte öğrencilerimize çeşitli etkinliklerle destek olmaya, öğle çıkışlarında küçük ikramlarla katkı sunmaya çalıştık. Bütün kurumlarımızla el ele, gönül gönüle bu güzel ilçeye hizmet etmek için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.