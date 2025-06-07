Hacılar Ziyaret Tavafını Yapıyor

- Hacılar ikinci günde taşlarını atıp bayram süresince 3. farz olan ziyaret tavafını yapıyor

MEKKE - Arafat ve Müzdelife Vakfelerini 9 Zilhicce Arife günü akşam saatlerinde tamamlayıp gece yarısı Mina'da büyük şeytana 7 taş atan hacılar, 3. farz olan ziyaret tavafını da bayram günleri süresince yerine getirmek için Kabe'ye koştu. Hacıların büyük kısmı bayramın birinci günü son farz olan ziyaret tavafını yaparken, 2 önemli vakfede yaklaşık 21 bin adım atarak bayram sabahına doğru otellerine dönen kafileler ise bayramın ilk gününü dinlenerek geçirdi. Bayram günlerince gerçekleştirilmesi mümkün olan ziyaret tavafı ve sayı, münferit gelen hacılar, genç kafileler, bayramın ilk günü büyük ölçüde tamamladı. Diğerleri de ikinci ve üçüncü günü Kabe'ye gelerek bu son farzı ifa ediyor. Taş, baş, tıraş silsilesine göre bayram sabahı ihramdan çıkan hacıların Kabe-i Muazzama'ya artık ihramlı girişi kalmadı. Çünkü bayram süresince umre yapmak yasak oluyor. İhram yasakları bitince büyük bir sorumluluktan kurtulan hacılar, ziyaret tavafını da yerine getirince son olarak cinsi münasebet yasağından da muaf hale geliyor. İhram yasaklarında esanslı sabun, temizlik malzemesi kullanmak, sağlık mecburiyeti dışında krem sürmek, hayvan haşerat öldürmek, bitki kopartmak, başını ve ayakları örtmek, tırnak ve saç kesmek, ihramın altına çamaşır giymek, eşini öpmek ve cima bulunuyor. İhram yasakları bitince bu kısıtlamalar sona eriyor. Yanlışlıkla işlenen ihram yasaklarının durumuna göre de cezalar oluyor. Bir fakire sadaka para vermekten, kurban kesmeye kadar olan cezalar ihramdan çıkınca Mekke sınırları içerisinde ifa ediliyor.

Bayram süresince farz olan ziyaret tavafı bütün hacı adayları tarafından yapılıp 3. farz tamamlanırken, zaman zaman Kabe'de yoğunluk da yaşanıyor. Kamera sistemlerinden girişleri takip eden görevliler, bazı noktalarda kapıları geçici süre ile kapatabiliyor. Mekke-i Mükerreme'yi erken terk etmeye hazırlanan hacılar ise menasikleri hızlıca tamamlamak zorunda. 3 günlük şeytan taşlama dönemi de bayramın ikinci günü öğle namazından sonra başladı. Öğle saatlerinde açılan şeytan taşlama 2. günü gece yarısına kadar devam ediyor. İkinci defa şeytan taşlamada ise 3 şeytana da 7'şer taş atılıyor. 3 gün boyunca 21 taş atan hacılar ilk gün attıkları 7 taş ile de 49 taş atmış oluyor. Yaşlı hasta olan hacılar, ikinci ve üçüncü gün taşlarını vekil tayin ederek başkasına attırabiliyor.