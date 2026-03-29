Hadramevt'te Eğitime Ara

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde, yoğun yağış nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde Hadramevt yetkililerin olumsuz hava durumu karşısında aldığı tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

Hadramevt yerel yönetiminin, yağışlar nedeniyle öğrencilerin güvenliği korumak adına ildeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir günlüğüne ara verildiğini açıkladığı aktarıldı.

Açıklamada, Yemen halkına, ilgili makamların konuya ilişkin talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Selle mücadele çalışması

Hadramevt Valisi Salim Ahmed Hanbeşi ise sağanak sonucu bölgede oluşan sel felaketiyle mücadele için saha acil durum ekiplerinin oluşturulması yönünde talimat verdi.

Hadramevt Yerel Yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre Vali Hanbeşi, yoğun yağışların ardından vilayeit merkezi Mukalla'daki halkın durumunu denetledi.

Hanbeşi, trafiğin sorunsuz akışı için yağmur suyu tahliyesindeki aksakların giderilmesi ve kapalı yolların açılması çalışmalarının artırılması yönünde talimat verdi.

Yemen'de mart ayının ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar ve sağanağın neden olduğu sel çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına, binlerce kişinin ise zarar görmesine neden oldu.