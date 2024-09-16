Hafız Öğrenci Sayısı Artıyor

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İmam hatip liselerinde, ilahiyat fakültelerinde bir zamanlar sınıflarda hafız bulunmuyorken şimdi sınıfın tamamı hafız." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Eğitim Merkezleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in "Bir yerde Kur'an'dan konuşuluyorsa o mekanın üzerinde melekler rahmet kanatlarını gererler ve sağanak sağanak rahmet yağdırırlar." dediğini, şu an bunun idrak edildiğini ve yaşandığını söyledi.

Geçmişte hem hafızlık müessesesi hem de imam hatip okullarının çok büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"20, 25 sene önce imam hatiplerimiz dibe vurdu neredeyse. Hafız öğrenci yoktu. İmam hatip liselerinde neredeyse hafız öğrenci kalmamıştı. Ben ilahiyat fakültesinde hocaydım. Hocalığımın ilk yıllarında ders anlatırken bir ayet okumaya başladığımda 'Hadi hafız hanımlar, hafız efendiler devam edin' dediğimde 8, 10 el kalkardı, ayeti devam ettirirlerdi. Aradan bir müddet geçti. Ders anlatırken 'Hadi hafızlar, ayetin devamını okuyun' dediğimde sınıfta bir tek hafızın olmadığı zamanları yaşadık biz. Elhamdülillah şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında görev yapanların neredeyse 3'te 1'inden fazlası hafızlarımızdan oluşuyor. Neden? Çünkü biz son 5, 6 senedir hafızlarımıza hep öncelik verdik. Hafız olanları Diyanet İşleri Başkanlığında görev almaları için teşvik ettik, onlara daha çok kadro verdik."

"Hafız olmak çok önemli ama hafız kalmak ondan daha da önemli"

Erbaş, son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğretmenler içerisinde hafızların sayısının daha da arttığını dile getirdi.

"İmam hatip liselerinde, ilahiyat fakültelerinde bir zamanlar sınıflarda hafız bulunmuyorken şimdi sınıfın tamamı hafız." diyen Erbaş, "Sevgili öğrencilerimiz Kur'an Eğitim Merkezleri çok büyük bir kazanım oldu, milletimiz için, ülkemiz için. Hepiniz hafızsınız. Hafız olmak çok önemli ama hafız kalmak ondan daha da önemli. En büyük kazanımınız hafız kalmanız olacak." ifadelerini kullandı.

Kur'an Eğitim Merkezleri'ni 4 yerde açtıklarını, birkaç yıl içerisinde ülke genelinde 20 yerde açılacağını aktaran Erbaş, bu merkezlerde öğrencilerin İslami ilimleri daha güzel bir şekilde 4 yıl boyunca tahsil edeceğini söyledi.

Erbaş, müftülerin, vaizlerin, imamların ve ilahiyat fakültelerinde akademisyenlerin hafızlardan olmasını istediklerini belirterek, "Sizi öyle yetiştireceğiz ki bahsetmiş olduğum bu ortamlarda öncelikle siz olacaksınız. Çünkü sizin bilginiz, birikiminiz bunu sağlayacak. 4 yıl içerisinde 2, 3 kat daha fazla yetişmiş olacaksınız. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz sizi rastgele kaydetmedi. Seçilerek, puanlarınızla geldiniz." diye konuştu.

Tasavvuf müziği konserinin verildiği ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, "Hafızlık" adlı kısa film gösterildi.

Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.