FETÖ Darbe Girişimi Müzesi 7 Yılda 3 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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FETÖ Darbe Girişimi Müzesi 7 Yılda 3 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

15.07.2026 11:13
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 2019'da açılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi, 7 yılda yaklaşık 3 milyon kişiyi ağırladı. Müzede darbeye dair objeler, şehit eşyaları ve dünya darbeleri sergileniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kurulan ve 7 yıldır FETÖ'nün hain darbe girişiminin yanı sıra Türkiye ve dünyadaki darbelerin izlerini taşıyan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

FETÖ'nün darbe girişiminin üçüncü yılı olan 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan müze, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası bölümünde konumlanıyor.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yanında "hafıza mekanı" olarak da tanımlanan müze iki kattan oluşuyor.

Darbeye ilişkin birçok görsel ve işitsel çalışmanın yer aldığı mekanda, şehit ve gazilere ait çok sayıda özel eşyayla birlikte dünyadaki sömürgecilik ve Türkiye'deki darbelere ilişkin olayları aktaran özel bölümler de bulunuyor.

Müzenin müdürü Tuba Danış Ketancı, AA muhabirine, özel bir çalışmayla hafıza mekanı olarak tasarlanan müzenin 7 yıldır ziyaretçilerini ağırladığını söyledi.

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yapılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin hem bir makam hem de bir hafıza mekanı olarak tasarlanan bir külliye şeklinde yapıldığını anlatan Ketancı, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın bulunduğu alanda 253 şehidi temsilen 253 selvi ağacının yer aldığını kaydetti.

Ketancı, müzede ise 15 Temmuz darbe girişiminin yanı sıra dünyadaki sömürgecilik tarihi, darbeler tarihi ve darbe mekanizmasının anlatıldığını vurguladı.

15 Temmuz'da dünya tarihinde bir halkın ilk defa bir askeri darbeyi engellediğini dile getiren Ketancı, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'un 10'uncu yılındayız. 'İrade bizim, zafer bizimdir.' diyoruz. Evet kayıplarımız var, acılarımız büyük ancak bu millet ilk defa askeri bir darbe girişimini sivil halk olarak engellemiş bir millet. 'Bu yüce milletin zaferini kutlama zamanı geldi.' diyoruz. Biz bu anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 7'den 77'ye yıl boyunca farklı yaş gruplarını ağırlıyoruz, sunumlar hazırlıyoruz ve çeşitli hediyeler veriyoruz. Hafıza 15 Temmuz kapılarını açalı 7 yıl oldu. Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon kişiyi ağırladık ve her gün ağırlamaya devam ediyoruz. Personelimizle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ziyaretçilerimize güzel bir deneyim sunuyoruz. Olumlu dönüşler alıyoruz ve herkesi burayı ziyaret etmeye bekliyoruz."

Müzede 15 Temmuz'u anlatan görüntülerin gösterildiğini kaydeden Ketancı, müzede çeşitli objelerin de yer aldığını, 253 şehidin ayakkabısı ile o gece kullandıkları bazı kişisel eşyalarının bulunduğunu söyledi.

Ketancı, ayrıca müzede tankın ezdiği bir araç, bir gazinin motosikleti, şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in beresi ve kaması ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye karşı durmaları için vatandaşları sokağa çağırdığı telefon görüşmesindeki gazeteci Hande Fırat'ın cep telefonunun da sergilendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Güvenlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Darbe Girişimi Müzesi 7 Yılda 3 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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