Hafize Çetin adli kontrolle serbest

27.05.2026 17:42
Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararına karşı yapılan protestolarda verdiği bir demeç nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alınan Hafize Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: GENCER KETEN

(İSTANBUL) - Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararına karşı yapılan protestolarda verdiği bir demeç nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alınan Hafize Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 21 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayınlanan kararla kapatılıp 3 gün sonra yeniden açılmıştı. Kapatma kararına karşı yapılan protestolarda Hafize Çetin, verdiği bir demeç nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen Çetin, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye önünde arkadaşları Çetin'i "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" sloganıyla karşıladı. Sarıldığı arkadaşlarıyla elindeki çiçekle hatıra fotoğrafı çektiren Çetin, ANKA Haber Ajansı'na "Herkese desteği ve dayanışması için teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

