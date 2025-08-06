Hafızlık Belge Töreni İskilip'te

İskilip Müftülüğü bünyesindeki Ebussuud Efendi Hafızlık Erkek Kur'an Kursunda okuyan ve hafızlığını başarıyla tamamlayan 44 öğrenci için "Hafızlık Belge Takdim Töreni" yapıldı.
Laleli Camii İmam Hatibi Mithat Damar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda hafız öğrenciler sureler okudu.
Etkinlikte dua edilmesinin ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi müezzinleri Rıdvan Akbaş ve Şükrü Aslıeren kasideler okudu.
Ardından hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 44 öğrenciye icazet belgeleri İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Cumhuriyet Savcısı Musa Koruyan, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, İç Kontrol Daire Başkanı Bayram Güler, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İskilip Belediye Başkan Vekili Abdullah Çarkacı tarafından verildi.
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