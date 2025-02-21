Hafızlık En Büyük Unvan

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Diyanet Başkanı Erbaş, hafızlığı Allah'ın kelamını ezberlemenin en büyük lütfu olarak tanımladı.

21.02.2025 17:57
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hafızlık bir insana nasip olabilecek en büyük unvan"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hafızlık bir insana nasip olabilecek en büyük unvan. Allah'ın kelamını ezberlemek ne büyük bir muvaffakıyet, ne büyük bir lütuf, ne büyük bir nimet" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Hafızların Dilinden Şairlerin Kelamı' şiir yarışmasının final törenine katıldı.

"Hafızlık bir insana nasip olabilecek en büyük unvan"

Erbaş, yaptığı konuşmada, "Hafızlık bir insana nasip olabilecek en büyük unvan. Allah'ın kelamını ezberlemek ne büyük bir muvaffakıyet, lütuf, nimet. Allah'ın selamını zihnine, gönlüne, kalbine yerleştiren bir insan için onun dışında hangi şey kendisine zor gelir ki. Her şey kolaylaşır. Bu çetin işi başaran bir insan her şeyi başarır. Cenabıhak sizleri hayatta muvaffak eylesin inşallah" İfadelerini kullandı.

"Hafızlığın amacı Allah'ın kelamını muhafaza etmek"

Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sevgili hafızlarımız. Hafızlık amacını biliyorsunuz. Allah'ın kelamını muhafaza etmek. Tabii en önemli amacı bu. Zihnimizde Allah'ın kelamını zihnimize yerleştirmek ve onu muhafaza etmek. Allahuteala bunu şu ayeti kerimesiyle bütün insanlığa hatırlatıyor. 'Şüphesiz Kur'an-ı biz indirdik. Onun muhafızı biziz. Onun muhafaza eden biziz buyuruyor' ama sizin sayenizde. Sizi vesile kılarak Allahuteala Kur'an-ı muhafaza ediyor. Yani 'biz onun muhafızıyız' diyor. Yani sizleri kastederek bunu söylüyor Cenabıhak."

"Kur'an-ı Kerim, hayatın ilkelerini ortaya koymasıyla mucize"

Hafızların sayesinde Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünde ulaşmadığı hiçbir yer olmadığına dikkati çeken Erbaş "Böyle başka bir kitap yok. Ne çeşitli inançların kutsal kitap olarak kabul ettikleri, o kitaplara nasip olmuş? Çünkü bir tane bile onlardan ezberlenen böyle bir gelenek yok. Dolayısıyla bu Kur'an-ın mucizesi. İnişiyle, yazılışıyla, ilk anda kaydedilişiyle, ezberlenişiyle, tilavetiyle, yaşanması ile hayatın ilkelerini ortaya koymasıyla mucize" şeklinde konuştu.

"Her yönüyle mucize bir kitabı ezberlediniz"

Kur'an-ı Kerim'de sağlıklı bir toplum oluşması için tüm emirlerin yer aldığını vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Her yönüyle mucize bir kitabı ezberlediniz. O kitabı ezberleyen bir hafız için şiir ezberlemek ne ki? Çok basit bir şey. Yeter ki çalışasınız, yeter ki gayret edesiniz. İşte gayret ettiniz, çalıştınız. Bugün burada Hünerlerinizi göstereceksiniz inşallah. Şiir okuyan yavrularımız esasında hepsi birbirinden güzel, birbirinden vurgulu ifadelerle hazırlanmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiiri sadece ezberleyip okumak değil. Vurguları ile kelimeleri doğru telaffuz etmekle. Bunlar o şiire lezzet katıyor. Onları dinleyeceğiz inşallah" ifadelerine yer verdi.

Erbaş, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Sakarya Türküsü' şiirini de okudu. Salondaki seyirciler, 'Sakarya Türküsü'nün mısralarını işittikten sonra duygusal anlar yaşadı.

Ankara Müftülüğü'nün öncü olduğu 'Hafızların Dilinden Şairlerin Kelamı' yarışmasına 3 bin 491 hafız başvuruda bulundu. Elemeleri başarıyla geçen 10 hafız, ezberledikleri şiirleri final programında tekrar okudu. 5 kişilik jüri heyetinin yaptığı değerlendirmenin ardından dereceye giren hafızlar belli oldu.

Yarışmaya Sincan'dan katılan Fikret Pekgöz üçüncü olurken, Etimesgut'tan katılım gösteren Mithat Derman Demirbaş ise ikinci oldu. Yarışmaya Çankaya bölgesinden katılan İsmail Hamza Karakaya ise birinci oldu. Hafız Pekgöz'e 10 bin, Demirbaş'a 20 bin, Karakaya'ya ise 30 bin Türk Lirası hediye çeki verildi. Dereceye giremeyen 7 hafıza ise 5'er bin lira hediye çeki takdim edildi. İlk 10'a giren her hafıza ayrıca tablet de hediye edildi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ali Erbaş, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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