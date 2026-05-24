Hafriyat Kamyonu Yokuşta Devrildi

Sarıyer'de yokuş çıkarken geri kayıp devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde B.D. idaresindeki 34 DST 190 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, yokuş yukarı seyir halindeyken geri kaymaya başladı.
Kaldırıma çarptıktan sonra yan yatan kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyon sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, polis yolu trafiğe kapattı.
Kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
