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Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler soluğu Kartalkaya'da aldı - Son Dakika
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Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler soluğu Kartalkaya'da aldı

Bolu'nun kış turizmi merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen tatilciler, Köroğlu Dağları doruklarında kayak keyfi yaptı. Kayak sezonunun açılmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilen tatilciler, kayak keyfi yaparak doyasıya eğlendi.

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler soluğu Kartalkaya\'da aldı
16.12.2023 - 23:13,
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Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler soluğu Kartalkaya'da aldı

BOLU - Bolu'nun kış turizmi merkezlerinden birisi olan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Köroğlu Dağları doruklarında kayak keyfi yaptı.

Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya'da, 15 Aralık itibariyle sezon açılışı yapıldı. Günün farklı saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte sık sık yapay kar takviyesi yapılarak pistlerdeki kar kalınlığı artırılmaya devam ediyor. Kayak sezonunun açılmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilen tatilciler, kayak keyfi yaparak doyasıya eğlendi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde görev yapan Kayak Eğitmeni Gülnida Şahin, "Kayak yaparken oldukça eğleniyoruz. Küçük arkadaşlarımıza kayak yapmayı öğretiyoruz. İnşallah daha çok kar yağar. Daha güzel bir yıl olur. Kayak her türlü hava şartlarında zevk veren bir spor. Bende uzun yıllardır yapıyorum" dedi.

Bölgede yılbaşına kadar kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Kayak Merkezi, Kartalkaya, Son Dakika

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