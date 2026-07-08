Hafter ve Caravelli Düzensiz Göç Üzerine Görüştü

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, İtalya İstihbarat Teşkilatı (AISE) Direktörü Giovanni Caravelli ile düzensiz göçle mücadele çabalarını ele aldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter, İtalyan İstihbarat Başkanı Caravelli başkanlığındaki üst düzey bir heyeti, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde bulunan ofisinde kabul etti.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ortak çıkarlar doğrultusunda güçlendirilmesi yollarını masaya yatırdı.

Görüşmede ayrıca, terörle mücadele ve düzensiz göçün sınırlandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Açıklamaya göre İtalyan İstihbarat Başkanı Caravelli, İtalya'nın Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması adına kurumların birleştirilmesine yönelik çabaları desteklediğini vurguladı.