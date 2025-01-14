Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüden Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımlandı.
Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın vefatını üzüntüyle öğrendik. Ailesine, yakınlarına ve Türk Yahudi toplumuna başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.
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