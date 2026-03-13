Hainan'da Sıfır Gümrük Vergisi ile Satışlar Artış Gösterdi - Son Dakika
Hainan'da Sıfır Gümrük Vergisi ile Satışlar Artış Gösterdi

Hainan\'da Sıfır Gümrük Vergisi ile Satışlar Artış Gösterdi
13.03.2026 15:53
Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda sıfır gümrük vergisi politikasıyla 5,37 milyon yuan satış yapıldı.

HAİKOU, 13 Mart (Xinhua) -- Haikou Gümrük Müdürlüğü, Hainan Serbest Ticaret Limanı sakinleri için ithal mallara uygulanan "sıfır gümrük vergisi" politikasının bir ay önce yürürlüğe girmesinden bu yana, 11 Şubat-10 Mart tarihleri arasında gümrüksüz satışların 5,37 milyon yuana (yaklaşık 778.700 ABD doları) ulaştığını ve 28.000 alışverişin kayda geçtiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi

Son Dakika Güncel Hainan'da Sıfır Gümrük Vergisi ile Satışlar Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Hainan'da Sıfır Gümrük Vergisi ile Satışlar Artış Gösterdi - Son Dakika
