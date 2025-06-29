Hainan ile Cidde Arasında Direkt Uçuşlar Başladı

HAİKOU, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Haikou Meilan Uluslararası Havalimanı'ndan Cidde'ye gitmek üzere kalkış için bekleyen uçak, 28 Haziran 2025.

Çin'in en güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın merkezi Haikou ile Suudi Arabistan'ın Cidde kenti arasında cumartesi günü direkt uçak seferleri başladı.

Hainan Havayolları'na ait uçaklar, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gidiş-dönüş seferi yapacak. (Fotoğraf: Hainan Havayolları/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)