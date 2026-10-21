Hainan Serbest Ticaret Limanı\'nda havacılık bakımı uluslararası merkeze dönüştü

Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda havacılık bakımı uluslararası merkeze dönüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'daki Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda havacılık bakım sektörü hızla gelişiyor. Son yıllarda politika desteği ve stratejik konumunu kullanan liman, uluslararası havacılık bakım merkezi haline geldi.
HAİKOU, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda havacılık bakım sektörü hızla gelişiyor. Son yıllarda politika desteği ve stratejik konumundan yararlanan bölge, uluslararası bir havacılık bakım merkezi haline geldi.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?