Haiti'de 5,5 Milyon İnsan İnsani Yardıma Muhtaç

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) 11,4 milyon nüfuslu Haiti'de 5,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, bunların 3 milyonunu çocukların oluşturduğunu açıkladı.

BM'nin Haiti İnsani Koordinatörü Ulrika Richardson, video konferans yoluyla New York'taki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haiti'deki insani krizin çok büyük boyutta olduğunu belirten Richardson, bunun temel nedeninin siyasi istikrarsızlık ve yaygın güvensizlik olduğunu söyledi.

Richardson, devlet otoritesinin sarsıldığını ve çetelerin önceden planlanmış ve koordine şekilde devlet varlıklarını hedef aldığını belirterek yerel polisin direndiğini ancak yetersiz kaldığını bildirdi.

Çeteler mahallelere el koydukça çok sayıda insanın buraları terk etmek zorunda kaldığını belirten Richardson, çetelerin ağır silahlı olduğunu dile getirdi.

Haiti genelinde korkunun hakim geldiğini ve insanların acı çektiğini vurgulayan Richardson, "Ocak ayının son iki yılın en şiddet dolu ayı olduğunu duyurmuştuk. Maalesef şubat çok daha kötü geçti ve iki ayda 2 bin 500 kişi öldürüldü, kaçırıldı veya yaralandı." dedi.

Çetelerin sistematik olarak cinsel şiddet de uyguladığını kaydeden Richardson, çok korkunç tecavüz olayları olduğunu söyledi.

Richardson, "11,4 milyon nüfuslu Haiti'de 5,5 kişi milyon insan insani yardıma muhtaç, bunların 3 milyonunu çocuklar oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumdan dayanışma beklenildiğinin altını çizen Richardson, "Zaman daralıyor." mesajını verdi.

Richardson, BM'nin Haiti'den ayrılma ihtimaline ilişkin bir soruyu ise "Henüz bu noktada değiliz." şeklinde yanıtladı.

Haiti halkına her alanda destek vermeye çalıştıklarını söyleyen Richardson, çok uluslu güvenlik gücünün bir an önce Haiti'ye konuşlandırılmasını umduklarını dile getirdi.

Ne olmuştu?

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.