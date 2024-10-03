Haiti'de Açlık Krizi: Her 2 Kişiden Biri Açlıkla Savaşacak

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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), açlığın rekor seviyeye ulaştığı Haiti'de her iki kişiden birinin akut açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Merkezi Roma'da bulunan WFP, Haiti'de artan açlık sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Haiti Ulusal Gıda Güvenliği Koordinasyonu (CNSA), BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve WFP tarafından yayımlanan, Ağustos 2024- Şubat 2025 tarihlerini kapsayan son Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, Haiti'deki açlık seviyesinin devam eden şiddet olaylarıyla rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Haiti'de yaklaşık 5,4 milyon kişinin yeterli yiyecek bulmakta zorlandığı belirtilen açıklamada, ülkede her iki kişiden birinin akut açlık çektiği ifade edildi.

Açıklamada şiddet olaylarından kaçarak geçici sığınaklara yerleşen yaklaşık 6 bin kişinin "ciddi seviyede" açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Bölgeye destek çağrısında bulunan WFP İcra Direktörü Cindy McCain, "Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıyayken Haiti'de güvenlik ya da istikrar sağlanamaz." ifadesini kullandı.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

BM raporunda başkent Port-au- Prince'teki güvenlik sorunlarının savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.