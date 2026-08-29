Haiti'de Çete Katliamı ve Güvenlik Çağrısı
BM Temsilcisi Massieu, Haiti'deki çete katliamını hatırlatarak uluslararası güvenlik desteği talep etti.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Haiti Özel Temsilcisi Ruiz Massieu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısına video bağlantısı aracılığıyla katılarak konuşma yaptı, 28 Ağustos 2026.
Massieu cuma günkü konuşmasında, Haiti'de çetelerin en az 47 kişiyi öldürdüğü katliamı hatırlatarak, ülkeye yönelik uluslararası güvenlik desteğinin artırılması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Loey Felipe/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Haiti'de Çete Katliamı ve Güvenlik Çağrısı - Son Dakika
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Sizin düşünceleriniz neler ?