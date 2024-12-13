Haiti'de Çete Saldırısı: 20 Ölü - Son Dakika
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Haiti'de Çete Saldırısı: 20 Ölü

Haiti'de bir çetenin baskınında 20 kişi yaşamını yitirdi, saldırganlar için operasyon başlatıldı.

13.12.2024 01:16
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Karayip ülkesi Haiti'de çetenin bir binaya düzenlediği saldırı sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Port-au- Prince'e bağlı Petite Riviere mahallesinde, silahlı çete bir binaya baskın düzenledi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Haiti polisi, saldırıdan Luckson Elan isimli çeteyi sorumlu tutarak saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

Görgü tanıklarından biri, İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, saldırıda en az 20 kişinin uyurken katledildiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Çocuklar dahil herkesi uyurken öldürmüşler. Görüntüler korkunçtu. Sivil halka karşı akıl almaz saldırılar yapılıyor. Cesetlerin bir kısmı nehre atılıyor, bir kısmı da yakılıyor." ifadesini kullandı.

Haiti'de en son hafta sonu çete saldırıları sonucu 187 kişi hayatını kaybetmişti.

Haiti'de bu yıl 5 bini aşkın kişi silahlı çetelerin saldırılarında öldü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisinin verilerine göre, yılbaşından bu yana 5 binden fazla kişi silahlı çetelerin saldırıları sonucu öldü.

Ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı.

Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Haiti'de Çete Saldırısı: 20 Ölü - Son Dakika

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