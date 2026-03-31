Haiti'de silahlı çetelerin saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haiti'de silahlı çetelerin saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti

31.03.2026 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarındaki Jean Denis kasabasında 'Gran Grif' adlı çetenin düzenlediği saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 30 kişi yaralanırken, bölgeden yaklaşık 6 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti'de silahlı bir çetenin düzenlediği saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ÇETENİN SALDIRISINDA 70 KİŞİ ÖLDÜ

İnsan hakları örgütü "Collectif Defenseurs Plus" Direktörü Antonal Mortime, yerel kanal Radio Television Caraibe'ye (RTVC) yaptığı açıklamada, başkent Port-au- Prince'e bağlı Jean Denis kasabasında "Gran Grif" adlı çetenin, sivilleri hedef aldığını belirtti.

Mortime, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişinin öldürüldüğünü, 30 kişinin ise yaralandığını söyledi.

BİNLERCE KİŞİ EVSİZ KALDI

Bölgede 50 evin ateşe verildiğini aktaran Mortime, yaklaşık 6 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti. Yerel basına göre, çete üyeleri, polisin kasabaya ulaşmasını engellemek amacıyla ana yolları barikatlarla kapatırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de ağır silahlarla rastgele ateş açtıkları görüldü.

Haiti Ulusal Polisinden yapılan açıklamada da çete üyelerinin yolları kapatması ve hendekler kazması nedeniyle güvenlik güçlerinin bölgeye ulaşmakta geciktiği bildirildi.

HAİTİ'DE ÇETE SAVAŞLARI

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Ülkede çete şiddeti nedeniyle 1,4 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Nisan-Haziran 2025 döneminde Haiti genelinde en az 1520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu cinayet ve yaralanmaların yüzde 60'ından fazlası, güvenlik güçlerinin çetelere yönelik operasyonları sırasında meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs 2025'te şiddet olayları ve ekonomik krizin yaşandığı Haiti'deki "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Prince, Dünya, Haiti, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 00:53:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.