Haiti'de çeteler arasında çıkan çatışmada 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Haiti'de çeteler arasında çıkan çatışmada 10 kişi hayatını kaybetti

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in güneyindeki Petionville Mahallesi'nde iki çete arasında çıkan çatışmada 10 çete üyesi hayatını kaybetti. Haiti Polis Sözcülüğü, güvenlik güçlerinin olayla ilgisi olmadığını açıkladı. Çetelerin yol açtığı şiddet nedeniyle başkentteki evlerini terk etmek zorunda kalan kişi sayısı ise 16 bin 947'ye ulaştı. Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

19.03.2024 00:09  Güncelleme: 00:10
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Haiti'de çeteler arasında meydana gelen çatışmada 10 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan habere göre, başkent Port-au- Prince'in güneyindeki Petionville Mahallesi'nde iki çete arasında çatışma çıktı.

Olayda taraflardan 10 çete üyesi yaşamını yitirdi.

Haiti Polis Sözcülüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin olayla bir ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, çetelerin yol açtığı şiddet nedeniyle 8- 14 Mart tarihleri arasında, 16 bin 947 kişi başkentteki evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ne olmuştu?

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan iki cezaevine, 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçanların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Haiti'de çeteler arasında çıkan çatışmada 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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