Haiti'de silahlı gruplar sivillere saldırmaya devam ediyor - Son Dakika
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Haiti'de silahlı gruplar sivillere saldırmaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki bazı mahallelerde silahlı grupların sivillere koordineli saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirdi. OCHA, ülkede yerinden edilen 362.000 kişiye insani yardım sağlandığını belirtti.

14.05.2024 14:09
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki bazı mahallelerde silahlı grupların sivillere koordineli saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.

OCHA Pazartesi günkü açıklamasında, Port-au-Prince kentinin güneyindeki Gressier komününün Cuma günü saldırıya uğradığını ve birkaç evin ateşe verildiğini kaydetti. Yerel yetkililer ise bilinmeyen sayıda bölge sakininin evlerini terk ettiğini söyledi.

BM ofisi, "İnsani yardım ortakları hem Gressier'de hem de insanların kaçtığı yakın bölgelerde incelemeler yürütüyor. Şubat ayının sonlarından bu yana, silahlı grupların düzenlediği koordineli saldırılarda hastaneler, okullar, evler, kiliseler, bankalar ve ticari kuruluşlar hedef alındı" ifadelerini kullandı.

OCHA, Haiti'de yarısı çocuk olmak üzere 362.000 kişinin ülke içinde yerinden edildiğini belirtti. Uluslararası Göç Örgütü ise 8 Mart-9 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 95.000 kişinin başkentten kaçtığını ve bu kişilerin yüzde 60'ının Haiti'nin güney bölümlerine göç ettiğini açıkladı.

OCHA, başkentte ve ülkenin diğer bölgelerindeki istikrarsız duruma rağmen insani yardım kuruluşlarının binlerce kişiye acil yardım sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Dünya Gıda Programı ise 1 Mart'tan bu yana okulda beslenme, acil durum ve dayanıklılık programları aracılığıyla ülke genelinde 800.000'den fazla kişiye yardım etti. OCHA'nın verdiği bilgiye göre kuruluş, Port-au-Prince metropol bölgesinde yerinden edilmiş 95.000'i aşkın kişiye 825.000'den fazla öğün dağıttı.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Çocuk, Uluslararası, İnsan Hakları, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haiti'de silahlı gruplar sivillere saldırmaya devam ediyor - Son Dakika

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