Haiti'de yeni hükümet kuruldu, çetelerin yol açtığı şiddet olaylarına mücadele edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Haiti'de yeni hükümet kuruldu, çetelerin yol açtığı şiddet olaylarına mücadele edilecek

Haiti'de çetelerin yol açtığı şiddet olaylarına karşı mücadele etmek amacıyla yeni bir hükümet kuruldu. Geçiş Konseyi tarafından atamalar yapılan hükümette, başbakan Garry Conille'nin aynı zamanda İçişleri Bakanı olarak görev yapacağı belirtildi. Ülkede aylardır devam eden çete şiddetiyle mücadele edilerek istikrarın sağlanması hedefleniyor.

12.06.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çetelerin yol açtığı şiddet olaylarıyla mücadele eden Haiti'de yeni hükümet kuruldu.

Hükümet Sözcüsü Kettia Marcellus, çetelerin yol açtığı şiddet olayları sonrası kurulan Geçiş Konseyi'nin bakanlıklara atama yaptığını belirtti.

Yeni hükümette, 28 Mayıs'ta başbakan seçilen Garry Conille'nin aynı zamanda İçişleri Bakanı olarak da görev yapacağı kaydedildi.

Aylardır çetelerin sebep olduğu şiddet olayları ile mücadele eden Haiti'de yeni hükümet ile istikrarın sağlanması hedefleniyor.

Haiti'de ne olmuştu?

Ülkede silahlı çeteler, 2 ve 3 Mart'ta, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti. Hükümet, suçluların yakalanması için olağanüstü hal ilan etmişti.

Başkentin çeşitli bölgesinde yolları kapatan silahlı çeteler, uluslararası havalimanının operasyonlarını durdurmaya çalışmış ve temel ihtiyaç ürünleriyle dolu konteynerlerin geldiği ülkenin en büyük limanının düzenli şekilde çalışmasını aksatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 22 Nisan'da, Haiti'de 2024'ün ilk 3 ayında çete şiddeti nedeniyle 2 bin 500 kişinin öldürüldüğünü ya da yaralandığını bildirmişti.

Çetelerin şiddet olaylarının ve yoğun protestoların sürdüğü Haiti'de nisanda göreve başlayan Geçiş Konseyi, Conille'i 28 Mayıs'ta yeni başbakan olarak atamıştı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Hükümet, Haiti, Güvenlik, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haiti'de yeni hükümet kuruldu, çetelerin yol açtığı şiddet olaylarına mücadele edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:20:32. #1.13#
SON DAKİKA: Haiti'de yeni hükümet kuruldu, çetelerin yol açtığı şiddet olaylarına mücadele edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement