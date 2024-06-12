Haiti'de yeni hükümet kuruldu, çetelerin yol açtığı şiddet olaylarına mücadele edilecek

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Çetelerin yol açtığı şiddet olaylarıyla mücadele eden Haiti'de yeni hükümet kuruldu.

Hükümet Sözcüsü Kettia Marcellus, çetelerin yol açtığı şiddet olayları sonrası kurulan Geçiş Konseyi'nin bakanlıklara atama yaptığını belirtti.

Yeni hükümette, 28 Mayıs'ta başbakan seçilen Garry Conille'nin aynı zamanda İçişleri Bakanı olarak da görev yapacağı kaydedildi.

Aylardır çetelerin sebep olduğu şiddet olayları ile mücadele eden Haiti'de yeni hükümet ile istikrarın sağlanması hedefleniyor.

Haiti'de ne olmuştu?

Ülkede silahlı çeteler, 2 ve 3 Mart'ta, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti. Hükümet, suçluların yakalanması için olağanüstü hal ilan etmişti.

Başkentin çeşitli bölgesinde yolları kapatan silahlı çeteler, uluslararası havalimanının operasyonlarını durdurmaya çalışmış ve temel ihtiyaç ürünleriyle dolu konteynerlerin geldiği ülkenin en büyük limanının düzenli şekilde çalışmasını aksatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 22 Nisan'da, Haiti'de 2024'ün ilk 3 ayında çete şiddeti nedeniyle 2 bin 500 kişinin öldürüldüğünü ya da yaralandığını bildirmişti.

Çetelerin şiddet olaylarının ve yoğun protestoların sürdüğü Haiti'de nisanda göreve başlayan Geçiş Konseyi, Conille'i 28 Mayıs'ta yeni başbakan olarak atamıştı.