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HAK EMER-DER Başkanı: En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilmelidir - Son Dakika
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HAK EMER-DER Başkanı: En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilmelidir

HAK Emekliler Derneği (HAK EMER-DER) Başkanı Bayram Altun, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini belirtti. Altun, emeklilerin geçim sıkıntısına çözüm olacak adımların bir an önce atılmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca, emekli maaşlarının belirlenmesinde prime esas kazanç ve prim gün sayısı gibi parametrelerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

HAK EMER-DER Başkanı: En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilmelidir
09.01.2024 - 12:33,
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HAK Emekliler Derneği (HAK EMER-DER) Başkanı Bayram Altun, "En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine çekilmelidir. Milyonlarca emeklinin beklentisi bu yöndedir." ifadesini kullandı.

HAK EMER-DER Başkanı Altun, emekli maaşlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Emeklilerin geçim sıkıntısına çare olacak çözümlerin bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda adımlar atılmasını beklediklerini ifade eden Altun, şunları kaydetti:

" Türkiye'deki yoksulluk, açlık sınırı, enflasyon ve alım gücü dikkate aldığında, en düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine çekilmelidir. Milyonlarca emeklinin beklentisi bu yöndedir. Emeklilerin asgari bir yaşam standardına kavuşabilmesi için, bu talebimizin acilen karşılanması elzem hale gelmiştir."

Prime esas kazançla prim gün sayısı olmak üzere iki önemli parametrenin dikkate alınarak, emekli maaşları için basamaklar oluşturulması gerektiğini aktaran Altun, "Çarpık gelir dağılımına son verip, adil gelir dağılımını sağladığımız takdirde bütün emeklilerin de çalışanların da sorunlarını kolaylıkla çözüme kavuştururuz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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Bayram Altun, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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