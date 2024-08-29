HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: 30 Ağustos, İstiklal Mücadelemizin Zaferle Taçlandığı Bir Gündür - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: 30 Ağustos, İstiklal Mücadelemizin Zaferle Taçlandığı Bir Gündür

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk istiklal mücadelesinin zaferle sonuçlandığını vurgulayarak, 30 Ağustos'un ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun sembol günlerinden biri olduğunu belirtti. Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve tüm şehitlere rahmet diledi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

29.08.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "30 Ağustos, istiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyet'imizin temellerinin inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği ve tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür." ifadelerini kullandı.

Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla Türk istiklal mücadelesinin zaferle sonuçlandığını anımsattı.

Türk milletinin tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze aldığını, vatanına ve bayrağına göz dikenlere hiçbir zaman fırsat vermediğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembol günlerinden birisi, toplumsal birlik ve dayanışmamızın önemli bir göstergesidir. 30 Ağustos, istiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyet'imizin temellerinin inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği ve tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 30 Ağustos Zaferi'ni bizlere armağan eden, 102 yıl önce vatan için ülkemizin geleceği için ter ve emeklerini kanlarıyla harmanlayarak toprağa düşen aziz şehitlerimize ve bugün vatanın varlığı ve bütünlüğü için toprağa düşen tüm şehitlerimize bir kez daha Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz. HAK-İŞ olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, ülkemiz ve milletimize barış ve esenlikler diliyoruz."

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mahmut Arslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: 30 Ağustos, İstiklal Mücadelemizin Zaferle Taçlandığı Bir Gündür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var
00:16 Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında Kolundaki ısırık olayı çözebilir Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında! Kolundaki ısırık olayı çözebilir
17:34 Bunu kimse bilmiyordu Ferdi Kadıoğlu’nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı
17:27 Hem konuştu hem ağladı Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:47 Çekler yıllar sonra bir ilki başardı Ülke puanımız alarm veriyor Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
16:27 Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı
16:06 Heyecan devam ediyor Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı Heyecan devam ediyor! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
15:58 Önce etrafa sonra kafasına sıktı Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı Önce etrafa sonra kafasına sıktı! Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 12:25:33. #1.13#
SON DAKİKA: HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: 30 Ağustos, İstiklal Mücadelemizin Zaferle Taçlandığı Bir Gündür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement