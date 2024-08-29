HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: 30 Ağustos, İstiklal Mücadelemizin Zaferle Taçlandığı Bir Gündür

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "30 Ağustos, istiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyet'imizin temellerinin inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği ve tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür." ifadelerini kullandı.

Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla Türk istiklal mücadelesinin zaferle sonuçlandığını anımsattı.

Türk milletinin tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze aldığını, vatanına ve bayrağına göz dikenlere hiçbir zaman fırsat vermediğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembol günlerinden birisi, toplumsal birlik ve dayanışmamızın önemli bir göstergesidir. 30 Ağustos, istiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyet'imizin temellerinin inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği ve tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 30 Ağustos Zaferi'ni bizlere armağan eden, 102 yıl önce vatan için ülkemizin geleceği için ter ve emeklerini kanlarıyla harmanlayarak toprağa düşen aziz şehitlerimize ve bugün vatanın varlığı ve bütünlüğü için toprağa düşen tüm şehitlerimize bir kez daha Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz. HAK-İŞ olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, ülkemiz ve milletimize barış ve esenlikler diliyoruz."