HAK-İŞ ilk yurt dışı temsilciliğini KKTC'de açtı - Son Dakika
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HAK-İŞ ilk yurt dışı temsilciliğini KKTC'de açtı

HAK-İŞ ilk yurt dışı temsilciliğini KKTC\'de açtı

HAK-İŞ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da ilk yurt dışı temsilciliğini açtı. Açılış törenine KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi ve HAK-İŞ Genel Başkanı da katıldı. Törende konuşan yetkililer, Kıbrıs Türkü'nün geleceğine vurgu yaparak, sendikalaşmanın önemini vurguladılar.

24.05.2024 20:09
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), ilk yurt dışı temsilciliğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da açtı.

HAK-İŞ KKTC Temsilciliğinin Yenişehir semtindeki binasının açılışına, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı ve HAK-İŞ KKTC Temsilcisi Metin Atan, HAK-İŞ genel başkan yardımcıları ile konfederasyona bağlı bazı sendikaların başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Töre, Kıbrıs'ta 1974 öncesi yaşadıkları zorluklara değinerek, "O günlerde çadırlarda, mağaralarda ve ahırlarda yaşamak zorunda bırakıldık. 90 sene Kıbrıs'ta öksüz gibi bırakıldık. Bugün yanımızda Türkiye Cumhuriyeti var. Türk askeri burada. Yaşasın ana vatanımız Türkiye, yaşasın Türk ordusu." dedi.

Sendikaların hak arayışlarına saygı duyduklarını, sendikalaşmanın da çalışma hayatı açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Töre, devlete karşı cephe almanın kimseye bir fayda sağlamayacağını kaydetti.

Büyükelçi Feyzioğlu ise Kıbrıs Türkü'nün geleceğiyle ilgili menfi propagandalardan herkesin uzak durması gerektiğini ifade ederek, "Kıbrıs Türkü'nün geleceği aydınlıktır. Asla belirsiz değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kararlı duruşuyla siyasetimiz bellidir. Bu dava taşa kazınmıştır, Türk'ün yüreğine kazınmıştır." diye konuştu.

HAK-İŞ'in yapıcı ve çözüm odaklı bir konfederasyon olduğunu dile getiren Feyzioğlu, açılan temsilciliğin önemli bir başlangıç ve girişim olduğunu belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan da Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Kamu-Sen ile 35 yıldır süren ilişkilerinin bulunduğunu anlatarak, ilk yurt dışı temsilciliklerini KKTC'de açarak sendikal anlamdaki ilişkilerini bir adım öteye taşıdıklarını söyledi.

Sendika olarak, KKTC'nin tanınması ve uygulanan izolasyonların kaldırılması gerektiğini uluslararası platformlarda devamlı dile getirdiklerini ifade eden Arslan, KKTC'nin daha müreffeh ve gıpta edilecek bir ülke haline gelmesi için Türkiye'nin katkılarının artarak sürmesi temennisinde bulundu.

Arslan, yurt dışında ilk açılan temsilciliklerinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, törene katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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