HAK-İŞ Konfederasyonu Muş İl Başkanı Kalır'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

HAK-İŞ Konfederasyonu Muş İl Başkanı Yaşar Kalır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalır, mesajında, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin milletin demokrasiye olan bağlılığı sayesinde bertaraf edildiğini hatırlattı.

Milletin kahramanca direniş sergilediğini belirten Kalır, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi demokrasiye, vatana ve millet iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 251 vatandaşımız şehit düşmüş, 2 bin 301 vatandaşımız ise gazi olmuştur. Şehitlerimiz, gazilerimiz, milyonlarca vatan evladıyla tarihi bir direniş gerçekleştirmiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu, sendikaları ve teşkilatıyla demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan duruşunu ortaya koymuş, sağlam bir demokratik refleks göstermiştir. Bu uğurda, HAK-İŞ üyesi Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Celalettin İbiş ve Hakan Gülşen şehit olmuş, onlarca üyemiz gazi olmuştur."