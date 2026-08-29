HAK-İŞ: 30 Ağustos'tan Güç Alarak Terörsüz Türkiye İçin Birlik ve Huzur Vurgusu - Son Dakika
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HAK-İŞ: 30 Ağustos'tan Güç Alarak Terörsüz Türkiye İçin Birlik ve Huzur Vurgusu

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Büyük Zafer'den alınan güçle Terörsüz Türkiye hedefine vurgu yaptı; birlik, kardeşlik ve huzurun hakim olduğu güçlü bir gelecek inşa edileceğini belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Büyük Zafer'den aldığımız güçle, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda huzurun, kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olduğu güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 30 Ağustos'un, ülkenin düşman işgalinden kurtuluşunun, milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin sembol günlerinden, toplumsal birlik ve dayanışmanın önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un, İstiklal mücadelesinin zaferle taçlandığı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişle yeniden ayağa kalktığı ve bağımsızlık mücadelesi veren bütün mazlum milletlere umut olan tarihi bir gün olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin büyük fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla kazanılan Büyük Zafer, bağımsızlığımızı bütün dünyaya ilan etmiş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Milletimiz, tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze almış, vatanına ve bayrağına göz dikenlere hiçbir zaman fırsat vermemiştir. 30 Ağustos'u hatırlamak, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'nın en zor ve ağır şartları altında dahi vatanı ve bağımsızlığı için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen şanlı bir millet olduğunu anlamamız bakımından büyük bir önem taşımaktadır. 30 Ağustos, yalnızca tarihimizin büyük bir zaferi değil, aynı zamanda milletimizin en zor şartlarda dahi ortak değerleri etrafında kenetlendiğinde neleri başarabileceğinin en güçlü göstergesidir."

Bugün kendilerine düşen sorumluluğun, Büyük Zafer'in taşıdığı birlik ve beraberlik ruhunu korumak, ülkenin huzurunu ve kardeşliğini güçlendirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak olduğunu vurgulayan Arslan, "Bu nedenle Terörsüz Türkiye hedefini ülkemizin geleceği açısından son derece kıymetli ve tarihi bir fırsat olarak görüyoruz. Terörün ve şiddetin tamamen sona erdiği, kardeşliğin güçlendiği, milletimizin huzur ve güven içerisinde geleceğe baktığı bir Türkiye hepimizin ortak hedefidir. Bu sürecin toplumsal mutabakat, demokratik hukuk devleti ilkeleri ve milletimizin ortak değerleri temelinde başarıya ulaşmasını önemsiyoruz. Büyük Zafer'den aldığımız güçle, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda huzurun, kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olduğu güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HAK-İŞ olarak, ülkenin birlik ve bütünlüğünün, demokrasinin ve milli iradenin yanında olacaklarını, çalışma hayatında adaletin güçlendirilmesi için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Arslan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri şükranla andı, milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

Mahmut Arslan, Türkiye, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ: 30 Ağustos'tan Güç Alarak Terörsüz Türkiye İçin Birlik ve Huzur Vurgusu - Son Dakika

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